Sanità: Mazzella (M5S), risorse insufficienti

- "Io mi chiedo come sia possibile che, a fronte di oltre 170 articoli previsti dalla Legge di bilancio, appena 5 siano dedicati al capitolo sanitario - dichiara il senatore del M5s Orfeo Mazzella nel suo intervento all'audizione al ministro della salute Schillaci. Come sia possibile che - così come dichiara la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, la professoressa Lilia Cavallari, nella manovra la spesa sanitaria si riduce fino al 6,1% del Pil nel 2025, un valore inferiore anche rispetto al periodo pre-pandemia (6,4 per cento nel 2019, rispetto a una media UE del 7,9 per cento)". Lo ha dichiarato il senatore del M5S Orfeo Mazzella. "Eppure ormai è un dato consolidato che abbiamo bisogno di 57 mila infermieri e 15mila medici per assicurare i Lea, quindi il tema cruciale è quello delle risorse. Ad oggi- continua Mazzella- le risorse sono totalmente insufficienti per dare una risposta concreta a milioni di cittadini ancora vittime della cosiddetta emigrazione sanitaria e delle liste di attesa, totalmente insufficienti per dare una risposta concreta anche "agli ultimi" del mondo sanitario: i "malati rari" che dal mese di novembre 2021 ancora attendono la maggior parte dei decreti attuativi del cosiddetto 'Testo Unico Malattie Rare'. Citando Dante, 'la diritta via è stata smarrita'", ha concluso. (Ren)