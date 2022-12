Cultura: poesia, intitolata a Giuseppe Salvia la 16esima edizione del premio "Talenti Vesuviani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna il Premio Nazionale di poesia e narrativa "Talenti Vesuviani", giunto alla XVI edizione, con il patrocinio della Camera dei Deputati, della presidenza della Regione Campania e dell'amministrazione della città di San Giorgio a Cremano. Un evento che assume sempre più una connotazione internazionale, dato che quest'anno sono arrivate opere da Israele, Cina, Svizzera e Germania, oltre cha dall'Italia. Promosso e organizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di San Giorgio a Cremano presieduta da Aldo Raucci e con la libreria La Bottega delle parole guidata da Miryam Gison, la manifestazione sarà intitolata alla memoria di Giuseppe Salvia, il vicedirettore del carcere di Poggioreale che fu assassinato dalla Nuova Camorra Organizzata (per ordine del boss Raffaele Cutolo) il 14 aprile 1981, a soli 38 anni, lasciando moglie e due figli, che interverranno alla cerimonia di premiazione in programma il prossimo 18 dicembre alle 9.30 nella Biblioteca di Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano. (segue) (Ren)