Mozzarella dop: Loffreda (Coldiretti), attenti a parlare di un mercato calo (2)

- Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2021 – sostiene Coldiretti Campania – sono stati ritirati quasi 254 milioni di chili di latte di bufala dop. Nello stesso periodo del 2022 sono stati ritirati dalle stalle quasi 258 milioni di chili. Nei primi dieci mesi del 2021 sono stati prodotti quasi 47 milioni di chili di mozzarella di bufala campana dop. Nello stesso periodo del 2022 sono stati quasi 49 milioni. Altro dato che deve far riflettere è il numero delle bufale in lattazione, che registrano un aumento confrontando giugno 2022 con giugno 2021 sulla banca dati nazionale zootecnica, attestandosi su circa 160 mila capi. Quindi crescono sia le bufale che il latte. Un dato che fa prevedere che il 2022 si chiuderà con un’ulteriore crescita. Se analizziamo nello specifico i dati di produzione di settembre e ottobre 2022, che segnano un calo sul 2021, dobbiamo evidenziare che mentre il dato di settembre è più alto rispetto al calo dell’anno precedente, il dato di ottobre 2022 è più alto di quasi il 7% sul 2020. “Questo significa – ha concluso il direttore Loffreda – che l’annuncio di pesanti aumenti sulla bolletta energetica, avvenuto tra agosto e settembre, ha generato una contrazione generale dei consumi, che per la mozzarella di bufala dop è del 3/4%. Ma su altri comparti, dati Ismea, si registrano cali peggiori come ad esempio -31% per il pesce fresco, -10% dell’ortofrutta”. (Ren)