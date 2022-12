Autonomia: De Luca, non perdiamo occasione per modifiche profonde in organizzazione stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo stato non regge più: l'autonomia può aiutare l'Italia a ritrovare livelli di efficienza e livelli di legittimità nelle istituzioni. Io credo che noi non dobbiamo perdere questa occasione per avere delle modifiche profonde nell'organizzazione dello stato, nel rapporto fra stato e Regioni e nel tradurre nell'immediato l'autonomismo in una battaglia per burocrazia zero". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo a l'Italia delle Regioni in corso a Palazzo Lombardia. "Abbiamo ascoltato quello che ha detto Calderoli - ha proseguito - la prima cosa che mi sembra straordinaria è che ci impegniamo a definire i Lep entro sei mesi: è evidente che è una grande sfida, ma dire oggi che definiamo i Lep e poi andiamo avanti mi pare una cosa di straordinario valore e va riconosciuto. Poi vediamo se ce la facciamo". (Rem)