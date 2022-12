Pnrr: Manfredi, ad oggi finanziamenti per 650 milioni su 62 progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo questa mattina in consiglio comunale, l sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha relazionato sullo stato di attuazione del Pnrr e illustrato gli interventi delle diverse missioni ammesse a finanziamento, per complessivi 968.253.057,41 euro. In aggiunta a quanto finanziato, ha chiarito nella sua relazione, sono in attesa di esito altre 48 candidature per un ammontare complessivo di 257.163.044,92 euro. "E' importante tener conto - ha sottolineato - che ci sono una serie di altre fonti di finanziamento, che ci consentono di essere soddisfatti, e naturalmente ora occorre fare in modo che le opere siano realizzate". Il sindaco ha spiegato anche che "per gli interventi sulle scuole è stata creata una cabina di regia con l'ufficio scolastico regionale per organizzare lo spostamento degli studenti in occasione dei lavori". Al 2 dicembre 2022 il comune di Napoli ha ottenuto finanziamenti per un valore complessivo di 968.253.057,41 euro, così suddivisi: sul Pnrr 648.736.892,83 euro per la realizzazione di 62 progetti; sul Pnc (Piano nazionale complementare) 160 milioni di euro per la realizzazione di 3 progetti; sul Programma "Sostegno obiettivi Pnrr" 85 milioni di euro per la realizzazione di 9 progetti; sul Pnrr (Scuole) Città Metropolitana 74.516.164,58 euro per la realizzazione di 19 progetti. (Ren)