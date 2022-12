Camorra: Piantedosi, operazione di stamattina testimonia impegno magistratura e forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’operazione di questa mattina della Polizia di Stato a Napoli, coordinata dalla locale Procura distrettuale, testimonia ancora una volta l’impegno straordinario di magistratura e Forze dell’ordine contro le organizzazioni criminali che aggrediscono il tessuto economico e sociale del capoluogo partenopeo". Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi commentando l’esecuzione di 25 misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone ritenute gravemente indiziate di associazione di tipo mafioso, estorsioni e detenzione di armi, e legate a vario titolo a cosche locali. "Dobbiamo proseguire con determinazione per dare risposte concrete alla comunità napoletana e combattere i sodalizi criminali che tentano di controllare il territorio imponendo la loro forza con richieste estorsive a danno di attività commerciali”, ha commentato in conclusione il titolare del Viminale sottolineando che “operazioni come queste sono fondamentali per consentire ai cittadini di riappropriarsi di quegli spazi di legalità e sicurezza necessari per la crescita di una economia sana e per una serena convivenza libera da condizionamenti”. (Ren)