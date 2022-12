Scuola: Cangiano (FdI), bene Lollobrigida su istituti agrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho accolto con piacere le dichiarazioni che il ministro all'Agricoltura e alla Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, ha rilasciato a margine di una sua visita in un Istituto Agrario di Roma". Così Gimmi Cangiano, deputato di FdI. "Il Ministro – ha aggiunto - ha infatti evidenziato l'importanza di questo particolare indirizzo di studi, ed ha ringraziato dirigenti e docenti per il lavoro che quotidianamente svolgono. Gli Istituti Agrari sono infatti un segmento importantissimo nella filiera primaria della nostra economia, anche perché forniscono agli alunni un'ottima formazione umana e culturale, unita ad un'accurata conoscenza dei prodotti del territorio, della loro produzione e della loro trasformazione. Nei programmi e nelle attività trovano spazio inoltre nozioni di economia, di legislazione e di marketing, per restare al passo con i tempi di un mercato globale in cui dobbiamo riaffermare la qualità indiscussa dei nostri prodotti contro un sistema che punta quasi esclusivamente sulla quantità". "Le parole del Ministro Lollobrigida, sottintendono una stretta sinergia tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e quello dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, per accompagnare gli studenti verso un progetto lavorativo che li possa avviare alla gestione di aziende agricole all'avanguardia ed innovative, ma solidamente ancorate alla nostra tradizione agricola ed eno-gastronomica. Perché è questo il compito della Politica: contribuire a rendere vincente in modello di una Nazione che è pronta a riprendersi ciò che per troppo tempo le è stato sottratto", ha concluso Gimmi Cangiano, membro alla Camera in della Commissione Istruzione. (Ren)