Sanità: Nappi (Lega), oss ostaggio dell'inefficienza di Regione Campania

- "Altro che 'miracolo' sanità come continua a millantare De Luca, la Regione non convoca nemmeno le prove per l'abilitazione professionale obbligatoria. Come si apprende da organi di stampa, attualmente in Campania, a causa dei ritardi accumulati ci sono mille operatori sociosanitari che aspettano da mesi di essere convocati per l'esame previsto al termine dei corsi di formazione e dei tirocini effettuati. Invece dei soliti piagnistei sui fondi e degli attacchi contro tutto e tutti, De Luca e i suoi si attivino subito per la nomina delle commissioni e permettano agli operatori di poter lavorare". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)