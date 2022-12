© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono entrati in servizio questa mattina i nuovi assunti del concorso Asia, l'azienda municipalizzata del comune di Napoli che si occupa dello smaltimento dei rifiuti della città. Nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, la firma del contratto per i primi 200 operatori ecologici, entro aprile in organico le altre 300 unità.(Ren)