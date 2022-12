Amalfi: ricco programma di eventi a Natale e Capodanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un Natale da favola che arricchisce la proposta culturale di Amalfi – ha sottolineato il sindaco Daniele Milano - È la festa delle famiglie, dei bambini, dei giovani. Desideriamo regalare occasioni di felicità, di intrattenimento e di riflessione a tutti i cittadini di Amalfi e ai turisti che scelgono la Costiera per le vacanze invernali. Il cartellone è pensato come un crossover di generi, per tutti i gusti e per tutte le fasce d'età, con spettacoli musicali, laboratori per i più piccoli, tra tradizione e contemporaneità: un grande contenitore in cui confluiscono diverse rassegne. L'arte e la cultura non hanno barriere, tutti devono sperimentare bellezza, oltre ad essere da stimolo all'aggregazione e al senso di comunità, per questo tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito". "Nei giorni scorsi sono state accese le luminarie natalizie, un allestimento elegante che decora Amalfi rendendo la sua bellezza ancora più sofisticata. Il tutto all'insegna del risparmio energetico: le luminarie sono tutte a led e abbiamo ridotto gli orari di accensione, scegliendo un addobbo che anche di giorno risultasse di grande effetto - ha aggiunto l'assessore alla Cultura, Enza Cobalto – Anche quest'anno la letterina per Babbo Natale diventa un laboratorio creativo utilizzando la pregiata carta d'Amalfi realizzata a mano al Museo della Carta. Avremo la presentazione della nuova riedizione dell'Elogio di Amalfi di Salvatore Quasimodo, l'immancabile rassegna di musica 'InCanti d'Autore' nei meravigliosi spazi dell'Arsenale della Repubblica e la tradizionale Calata della Stella. E poi i tanti appuntamenti per festeggiare il Capodanno, con l'orchestra sinfonica, lo spettacolo di fuochi pirotecnici sul mare, i gruppi folk e l'evento in piazza che quest'anno si anticipa e coinvolgerà ben due piazze". (Ren)