Banche: approvata la fusione per incorporazione di Banca di Credito Popolare con Banca di Sviluppo

- Via libera dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. tenutasi a Torre del Greco, comune in provincia di Napoli, regolarmente convocata a norma dell'art. 2502 Cod. Civ., al progetto di fusione per incorporazione di Banca Regionale di Sviluppo S.p.A. in Banca di Credito Popolare S.C.p.A., mediante assegnazione di un'azione ordinaria della società incorporante per ogni 30 azioni della società incorporanda. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502-bis Cod. Civ. la delibera di fusione, unitamente alla documentazione di cui all'art. 2501-septies Cod. Civ., sarà ora sollecitamente depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 2436 Cod. Civ. Il medesimo progetto di fusione è stato altresì approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca Regionale di Sviluppo S.p.A. il 1° dicembre 2022. L'atto di fusione tra la Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (incorporante) e la Banca Regionale di Sviluppo S.p.A. (incorporanda) verrà stipulato entro il corrente anno e depositato e iscritto presso i competenti Registri delle Imprese nei termini e con le modalità di Legge. (Ren)