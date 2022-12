Cultura: presentato a Napoli il 13esimo Rapporto Civita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Napoli la presentazione - presso le Gallerie d'Italia - del XIII Rapporto di Civita, l'associazione no profit che da oltre un trentennio opera nel mondo della cultura italiana e internazionale. L'incontro, moderato da Annalisa Cicerchia (Economista della cultura - Prima ricercatrice Istat) ha avuto al centro del dibattito il ruolo della Cultura all'interno delle pratiche di sostenibilità intraprese alle aziende nell'ambito delle politiche museali. Una nuova sfida, in particolare quella ambientale ,che guarda anche agli obiettivi dell'Agenda 2030 e che sta assumendo sempre di più una dimensione strategica, in particolar modo per i musei italiani. Per Simonetta Giordani (Segretario Generale dell'Associazione Civita) "la Cultura rientra a pieno titolo nella dimensione sociale della Sostenibilità. Con la presentazione Rapporto, Civita dà spazio a documenti e testimonianze nella doppia prospettiva delle imprese che investono in cultura e dei musei che si occupano di sostenibilità. Abbiamo scelto di presentarlo qui perché Napoli ha dimostrato di essere un'indiscussa capitale della cultura. La nostra presenza oggi vuole rimarcare l'importante ruolo che questa città e il sud Italia svolgono, non solo nella tutela del proprio prezioso patrimonio archeologico e artistico, ma anche nella creazione di nuove formule e luoghi di cultura, di cui il meraviglioso museo che oggi ci ospita è uno splendido esempio". (segue) (Ren)