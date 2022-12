Cultura: presentato a Napoli il 13esimo Rapporto Civita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza del Vice Direttore delle Gallerie d'Italia – Napoli, Antonio Ernesto Denunzio; di Ludovico Solima - Prof. ordinario Università della Campania "Luigi Vanvitelli"; Tiziana Maffei - Direttrice della Reggia di Caserta; Paolo Giulierini – Direttore MANN; Pompeo Martelli - Direttore Museo Laboratorio della Mente ASL Roma 1 e Michele Lanzinger - Direttore del MUSE Museo delle Scienze di Trento, l'indagine ha messo in evidenza come la grande maggioranza dei visitatori (7 visitatori su 10) sono convinti che attraverso l'arte e la cultura si possa trasmettere un più efficace messaggio a favore della sostenibilità. Per oltre un terzo degli intervistati, inoltre, la sostenibilità gioca un ruolo nella scelta del museo da visitare e il pubblico apprezza i musei gestiti in modo sostenibile: dall'energia ai rifiuti, dall'acqua ai materiali. Il rapporto evidenzia infatti che 7 visitatori su 10 pensano che i musei dovrebbero lavorare per la propria efficienza energetica e possono essere spazi in cui si adottano comportamenti a basso impatto ambientale. Il 68% di un campione di intervistati in Italia ha espresso la convinzione che attraverso l'arte e la cultura sia possibile trasmettere un più efficace messaggio a favore della sostenibilità e il 62% degli intervistati sostiene che i musei dovrebbero comunicare maggiormente all'esterno le proprie iniziative orientate alla sostenibilità ambientale. (Ren)