Sanità: Schillaci, priorità è recuperare ritardi Covid e superare disuguaglianze

- “Recuperare i ritardi” per le prestazioni non erogate a causa del Covid “è una priorità del mio incarico sul quale voglio puntare con determinazione. Prioritario è anche superare le disuguaglianze territoriali. E’ necessario che tutti i cittadini, indipendentemente da dove risiedano e dal reddito, abbiano le stesse opportunità”. Lo ha detto il ministro della Salute, Ignazio Schillaci, in occasione della presentazione del Programma nazionale Esiti 2022. (Rin)