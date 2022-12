© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le salme delle undici vittime ritrovate della alluvione di Casamicciola potranno essere restituite alle famiglie per la sepoltura: lo ha deciso la Procura di Napoli. Per la data dei funerali si ipotizza che si possano tenere non prima di sabato prossimo. Proseguono intanto le ricerche della ultima dispersa, Mariateresa Arcamone, nelle zone teatro della frana. (Ren)