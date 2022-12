Napoli: pubblicato avviso dal comune per la selezione di un MaaS Operator

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato sul sito del comune di Napoli l'avviso di manifestazione di interesse per la selezione di un MaaS Operator nell'ambito del Progetto "MaaS4Naples" ai sensi della convenzione tra comune di Napoli e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale. "Nell'ambito del progetto, per i quale il comune di Napoli è risultato primo in graduatoria - ha ricordato l'assessore Cosenza - il MaaS Operator dovrà tener conto dei diversi modi e/o dei diversi operatori disponibili e consentire al viaggiatore di avere un accesso integrato all'offerta complessiva di trasporto esistente sul territorio urbano, metropolitano e nazionale". La scadenza per manifestare interesse è il 21 dicembre 2022. L'intervento è finanziato dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Asse 1- Sub-Investimento 1.4.6. "Mobility As A Service For Italy - MAAS4ITALY. Con il Comune sono partner consolidati: Regione Campania; Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"; Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa"; Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Consorzio UnicoCampania; GE.S.A.C. S.p.a; ANM S.p.A.; Ente Autonomo Volturno (EAV) Srl; BE CHARGE S.r.l.; Reby Italia srl; M.C. Consulting Srl; ◦ LIME Technology Srl; Helbiz Italia srl; GESCO consorzio di cooperative sociali. Sul sito istituzionale del comune tutte le info all'indirizzo: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/46550(Ren)