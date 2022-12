Napoli: dall'8 al 30 dicembre "Il Natale dei Popoli", musica e parole nei colori del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della rassegna culturale "Altri Natali" organizzata dal comune di Napoli, dall'8 dicembre prende il via"Il Natale dei Popoli. Musica e parole nei colori del Mediterraneo". In programma fino al 30 dicembre nove eventi gratuiti, con la direzione artistica di Pasquale Gallifuoco, Guido Liotti e Livia Bertè, coordinamento tecnico di Luisa Fazzari, per conoscere, comprendere e respirare le ricchezze espressive delle atmosfere natalizie euro-mediterranee. Da quella copta e maronita di origini libano-egiziane, ai canti e alla musiche della Natività di origini maltesi, passando attraverso le suggestioni dei suoni mediorientali con strumenti musicali e canti liturgici della tradizione giudaica, africana, islamica e bizantina. Non mancano anche rappresentazioni dedicate alla secolare arte presepiale e alle ritualità sacre e profane tipiche della tradizione partenopea, legate al miracolo della liquefazione del sangue, alla figura femminile partenopea e alle fiabe popolari campane del Seicento e del Settecento di R. De Simone. (segue) (Ren)