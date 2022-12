Scuola: Valditara, renderla sicura è urgente e indispensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scuola è il luogo principale in cui la persona si forma e si realizza: renderla sicura è urgente e indispensabile". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di una conferenza stampa sul Piano per l’edilizia scolastica. "C'è bisogno di un grande piano per la riqualificazione dell'edilizia scolastica. Le tragedie che si sono susseguite nel tempo devono cessare: è fondamentale mettere al sicuro ragazzi, insegnanti e personale scolastico nelle nostre scuole", ha sottolineato il ministro.(Rin)