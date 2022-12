Cultura: poesia, intitolata a Giuseppe Salvia la 16esima edizione del premio "Talenti Vesuviani" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sempre creduto che, attraverso la poesia e la scrittura, si possa arrivare ad un costruttivo e democratico dialogo tra istituzioni, scrittori e liberi cittadini per un mondo migliore - ha dichiarato Vincenzo Russo, presidente dell'associazione artistico culturale Talenti Vesuviani, che ha ideato e organizzato il premio - Lo Stato siamo noi, mentre coloro che non vivono di legalità sono l'Anti Stato". Anche per questa edizione dunque il tema centrale delle sezioni di poesia e narrativa è la legalità. Le opere vincitrici verranno premiate con manufatti artigianali creati ad hoc e raccolte in un'antologia dal titolo "Io sono contro le mafie", di cui alcuni brani saranno interpretati durante la cerimonia di premiazione dall'attore Antonio Tatarella e dal maestro arpista del Conservatorio di Napoli Gianluca Rovinello. (segue) (Ren)