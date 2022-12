Bianco: Patriarca (FI), suo monito su ragioni Sud è bussola per tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gerardo Bianco "era un politico appassionato, anzi un innamorato della politica, in tutte le sue molteplici forme. In lui la politica non era mai un motore immobile, ma una continua sfida intellettuale e culturale, perché la politica senza cultura, senza intelligenza e senza visione, è solo sterile astrazione. Nel gruppo dei giovani moderati provenienti dalla Campania, i 'magnifici sette' dell'Irpinia, era considerato un eretico. Il pensatore non allineato, che, a dispetto della mitezza, che non è una debolezza, aveva il coraggio di prendere posizioni controcorrente e di ergersi a difesa dei princìpi, anche tutelando le ragioni dei suoi rivali, che per lui non divennero mai nemici". Lo ha detto Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio, in occasione della commemorazione di Gerardo Bianco, lo storico esponente della Democrazia cristiana scomparso lo scorso 1 dicembre all'età di 91 anni. "Bianco è stato un autentico democratico e un sincero garantista, quando il garantismo era la parte sbagliata della storia e abbracciarne i valori significava subirne le conseguenze - ha affermato la parlamentare -. Come ogni buon meridionalista, sapeva che il nostro Sud ha bisogno di occasioni di riscatto e non di assistenzialismo, ha bisogno di buona politica e non solo di ordinaria amministrazione. E questa continua tensione verso il rilancio del Mezzogiorno lo ha accompagnato sempre, fino alla fine. Il suo monito a credere nelle ragioni del Sud è una bussola che tutti noi dobbiamo sempre tenere a vista". (Rin)