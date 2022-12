Cinema: al via la prima edizione dell'International Sport Film Festival a Castellammare di Stabia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto, disciplina, impegno, sacrificio, autostima, motivazione, appartenenza, etica, integrazione, benessere, amicizia, traguardi, emozioni. Lo sport come modello di valori, lo sport come strumento di crescita personale. È questo l'obiettivo per il quale nasce l'International Sport Film Festival, la rassegna ideata e programmata dal produttore cinematografico Nicola D'Auria, coadiuvata e diretta del regista Ciro Sorrentino e messa in campo dall'Associazione Pragma. "L'International Sport Film Festival nasce con l'obiettivo di offrire alla Città di Castellammare di Stabia ed in particolare ai giovani un momento di aggregazione culturale e sociale, un'esperienza di condivisione ed inclusione, un momento di confronto e sviluppo, un'occasione di riflessione e denuncia", ha spiegato Nicola D'Auria. La rassegna che prenderà il via martedì 6 dicembre presso il Complesso Stabia Hall di Castellammare di Stabia, si svolgerà in due fasi: la prima parte avrà luogo il 6 ed il 7 dicembre e vedrà coinvolte le scuole del territorio (S.S.I Stabiae, SMS Bonito-Cosenza, I.C. Di Capua, I.T.G. Vitruvio, Liceo Severi, I.C. Panzini, I.C.Salvati, IPIA Enzo Ferrari ed altri istituti). (segue) (Ren)