Cinema: al via la prima edizione dell'International Sport Film Festival a Castellammare di Stabia (5)

- La rassegna si concluderà il 10 dicembre con la premiazione delle migliori opere in concorso che verranno selezionate tra le 40 risultate finaliste in base alle seguenti categorie: Golden Runner, Miglior lungometraggio, Miglior documentario, Miglior cortometraggio, Miglior regista, Miglior regista emergente, Miglior fotografia, Miglior attore o attrice, Miglior video o serie per il web e Premio Young Productions. L'International Sport Film Festival è inserito nel Piano Cinema della Regione Campania ed patrocinato dalla Regione Campania, dalla Film Commission Regione Campania, dal CONI Regione Campania e dalla UISP Napoli. L'evento è realizzato in collaborazione con la Banca Stabiese e l'impresa di trasporti e logistica Express Service con sede a Castellammare di Stabia, media partner Magazine Pragma. (Ren)