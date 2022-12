Imprese: a Miras Energia il premio Special "Circular Energy" 2022 di Confindustria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le foglie di Posidonia conferite in impianto, opportunamente lavata prima di essere immessa nel processo, verranno caricate su nastri a tamburo per la separazione dalla sabbia. Questa operazione, oltre a pulire le foglie e renderle idonee alla digestione, permette il recupero dei sedimenti sabbiosi che, inevitabilmente, vengono in parte asportati nel processo di raccolta delle foglie spiaggiate. Le sabbia separata sarà lavata e processata al fine di recuperare la massima parte di sedimenti che potranno essere nuovamente rimessi in natura. Un intervento utile, e quanto mai necessario, per contribuire seppur in piccolo a mettere in piedi sul serio la transizione energetica del nostro Paese. (Ren)