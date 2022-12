Pnrr: Manfredi, come acquisizione di risorse Napoli tra le prime città d'Italia - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Come capacità di acquisizione di risorse siamo oggi tra le prime città d'Italia: stiamo lavorando adesso sull'attuazione quindi sulle gare di progettazione e di esecuzione. Siamo soddisfatti, ma abbiamo un po' di preoccupazione per l'aumento dei costi delle materie prime che speriamo insieme al Governo di poter superare". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto questa mattina in consiglio comunale con una relazione sullo stato di attuazione del Pnrr a Napoli. (Ren)