Amalfi: ricco programma di eventi a Natale e Capodanno

- Si accende il Natale ad Amalfi con uno straordinario programma di eventi, dopo due anni di restrizioni. Tornano ad animarsi strade, piazze, vicoli, lungomare. Sarà una grande festa tra musica, tradizione e intrattenimento con lo spettacolare Capodannno in Piazza e il suggestivo Villaggio di Babbo Natale che, dal Polo Nord, si trasferisce nella sua casetta sul mare di Amalfi. "Tradizione" è la parola chiave della lunga kermesse che vedrà i gruppi folkloristici tornare a sfilare per le strade e i vicoli, insieme a zampogne e ciaramelle, simbolo di fortuna e felicità. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del comune con un comunicato. L'incanto del Natale rivive così al centro della Costa d'Amalfi, che celebra il ritorno all'allegria, alla vita, alla condivisione, con un cartellone denso di appuntamenti che sarà inaugurato il 7 dicembre 2022 sotto il segno dell'inclusione e della beneficenza, per poi proseguire fino al 6 gennaio. Il cartellone è promosso dall'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano, immaginato per un pubblico eterogeneo, per vivere l'atmosfera natalizia lasciandosi avvolgere dell'elegante scintillio di luci che già da qualche giorno illuminano le strade e le piazze di Amalfi. (segue) (Ren)