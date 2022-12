Napoli: dall'8 al 30 dicembre "Il Natale dei Popoli", musica e parole nei colori del Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni spettacolo, frutto di studi e approfondimenti antropologici, storici e filosofici, è contestualizzato in luoghi rappresentativi del territorio e del patrimonio artistico della città, in una prospettiva di partecipazione e condivisione. Dalle passeggiate teatralizzate, con visite guidate e spettacoli itineranti lungo il complesso di scale e gradoni che attraversano obliquamente Napoli (la Pedamentina, Salita Cacciottoli, le Scale di Montesanto, il Complesso monumentale della SS. Trinità delle Monache - Parco dei Quartieri Spagnoli), ai concerti di musica sacra multietnica ospitati nella Chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli e presso l'Arciconfraternita dei Pellegrini - Chiesa delle SS Trinità, autentici gioielli del patrimonio artistico della città. Contesti accuratamente selezionati per promuovere e valorizzare, in continuità con la Comunità del Parco dei Quartieri Spagnoli, le peculiarità del territorio, scoprire radici e identità e rafforzare il legame con la propria terra. (Ren)