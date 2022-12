Cultura: domani la chiusura della mostra della mostra sulla street art organizzata dalla Fondazione Valenzi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra collettiva "48×50 Segnalibri", prodotta da Inward Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana e Fondazione Valenzi, pone a dialogo per la prima volta due precedenti collezioni: 48 opere di 24 graffiti writer esposte nel 2005 e 50 opere di 25 esponenti della street art e del nuovo muralismo esposte nel 2017. Le opere sono presentate al pubblico attraverso tre livelli di lettura: il primo racconta una delle possibili evoluzioni del graffiti writing dai pezzi in miniatura al concettuale; il secondo riporta vari stili e forme della street art e del nuovo muralismo, tra illustrativo, realistico, astratto, geometrico, informale; il terzo infine sperimenta dialoghi tra i due flussi, negli accostamenti verticali tra le opere. In mostra sono complessivamente alcuni degli artisti tra i più rappresentativi della creatività urbana italiana, con due opere a testa nel formato 10x40cm, che nelle due distanti occasioni espositive fu scelto e proposto loro per osservare il grado di elaborazione e permanenza fuori città del senso tipico delle produzioni di graffiti writing, street art e nuovo muralismo. (segue) (Ren)