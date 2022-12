Ischia: Legnini a Radio 24, numero elevato di edifici inagibili da ricostruire o delocalizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C'è un numero abbastanza elevato di edifici inagibili che va ricostruito o delocalizzato, non ricostruito in sito per ragioni di sicurezza idrogeologica e sismica. Va però garantito ai cittadini il diritto alla casa acquistandola altrove sull'isola, consentendolo nei limiti strettissimi nei quali si può immaginare un'area di una nuova costruzione a Ischia, riutilizzando il patrimonio edilizio esistente e senza nuovo consumo di suolo. Questo sarà oggetto di un piano al quale stiamo già lavorando insieme alla regione Campania”. Lo ha detto il commissario per la protezione civile ad Ischia, Giovanni Legnini, a 24Mattino su Radio 24. (Ren)