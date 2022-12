Ischia: Legnini a Radio 24, occorrono risorse per far trasferire i cittadini altrove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il principio inderogabile è quello della sicurezza degli edifici, le case abusive ma anche quelle che non lo sono, dovranno rispettare questo principio. Non possiamo più consentire eventi come quelli che si sono verificati, 11 morti, con i vigili del fuoco che sono ancora alla ricerca dell'ultimo disperso, non possiamo dimenticare questo. D'altronde i cittadini devono avere questa garanzia di vivere in un territorio sicuro. Ci sarà bisogno di molta persuasione, ci sarà bisogno di pianificazione e ci sarà bisogno anche di risorse perché per poter delocalizzare, convincere, offrire ai cittadini la possibilità di trasferirsi altrove occorrono risorse ovviamente che sono certo il Governo ed il Parlamento non faranno mancare”. Lo ha affermato il commissario per la protezione civile ad Ischia, Giovanni Legnini, a 24Mattino su Radio 24. (Ren)