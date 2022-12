Imprese: a Miras Energia il premio Special "Circular Energy" 2022 di Confindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Miras Energia S.r.l. con il progetto Poseidon Energy Green è la vincitrice del Premio Speciale "Circular Energy". Il riconoscimento sarà consegnato all'evento di premiazione dei vincitori del concorso "Best Performer dell'Economia Circolare 2022", promosso da Confindustria, che si terrà il prossimo 13 dicembre a Roma, a partire dalle ore 14, presso Unindustria (Via Andrea Noale, 206), nell'ambito di Innovation Days 2022, il roadshow organizzato da Confindustria e Sole 24 Ore per coinvolgere le imprese sui temi dell'innovazione e della sostenibilità. Una decisione ratificata all'unanimità dal Comitato Tecnico Scientifico (Cts) del premio. Attraverso questa iniziativa Confindustria propone al management e alle imprese percorsi di informazione e opportunità di sviluppo, per condividere creatività e buone prassi legate a modelli economici sostenibili e "circolari". Una crescita economica sostenibile è fatta di tecnologia, produttività e uso efficiente delle risorse. Il progetto dell'azienda di Eboli (Sa) riguarda lo sviluppo del primo impianto in Europa per la produzione di energia pulita da Posidonia Oceanica spiaggiata. Grazie alla partnership con la società canadese di ricerche ambientali Anaergia, Miras ha messo a punto un processo innovativo che supera le attuali problematiche di trattamento di questo "speciale" rifiuto, che hanno reso finora complicato il suo smaltimento trasformandolo in ricchezza per la comunità. Lo studio di fattibilità evidenzia come a fronte della ridotta dimensione dell'impianto (che riceverà appena due camion al giorno) sarà possibile massimizzare i benefici ambientali e sociali per il territorio. Si prevede, infatti, la produzione di circa 1,3 milioni di kwh/annui di energia elettrica che sarà fornita con una tariffa agevolata agli aderenti alla Comunità Energetica in via di costituzione del Comune di Pollica, in provincia di Salerno. (segue) (Ren)