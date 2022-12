Cultura: alla Diocesi di Aversa la presentazione del libro di Mimmo Muolo sulla leggenda del Quarto Magio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi era Artaban, il Quarto Magio arrivato a Betlemme quando la Sacra Famiglia era già in viaggio per l'Egitto? La sua è una storia vera o una fantastica leggenda? E cosa vorrebbe simboleggiare il suo strano girovagare? Come inquadrare questo strano e misterioso personaggio nel nostro tempo? Sono tutti interrogativi assai intriganti che si è posto lo scrittore Mimmo Muolo, quando ha deciso di dedicarsi alla scrittura di "Per un'altra strada - la leggenda del Quarto Magio", pubblicato da Paoline. Quesiti che verranno affrontati lunedì 12 dicembre 2022, in occasione della presentazione del libro organizzata dal Settore Carità e Società degli Uomini della Diocesi di Aversa. L'evento si terrà a partire dalle ore 18:00 presso il Centro Caritas di Aversa (in via S. Agostino) e vedrà la presenza di Mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, cui saranno affidate le conclusioni. "La nostra chiesa è nel pieno del cammino verso il Natale - ha commentato Mons. Stefano Rega, Vicario Episcopale del Settore Carità e Società degli Uomini - ecco perché abbiamo pensato ad un momento di riflessione e confronto: l'occasione ci è stata offerta proprio dal testo di Mimmo Muolo, che sarà presente ad Aversa e con il quale avremo modo di dialogare sull'interessante girovagare di questo quarto saggio. Una ricerca quasi accidentata e tortuosa, che può essere identificata con il percorso di fede che ognuno di noi nella propria esistenza, tra ostacoli e prove, si trova ad affrontare per maturare l'incontro con Gesù". (segue) (Ren)