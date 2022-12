Cultura: domani la chiusura della mostra della mostra sulla street art organizzata dalla Fondazione Valenzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Graffiti, street art e muralismo saranno protagonisti domani a Napoli in occasione della giornata di chiusura della mostra "48x50 Segnalibri". L'esposizione prodotta dalla Fondazione Valenzi e da Inward ha visto la presenza di centinaia di persone nelle tre settimane di apertura. Alle 15 e 30 nella sede della Fondazione Valenzi al Maschio Angioino l'incontro "La creatività urbana tra memoria, dibattito e prospettive", cui parteciperanno amministratori locali, ricercatori e artisti. Durante il talk saranno analizzati i progressi finora compiuti nell'ambito della creatività urbana – definizione che include graffiti writing, street art e nuovo muralismo – e si discuterà delle strategie future di valorizzazione, conservazione e produzione per artisti ed operatori, con il coinvolgimento delle istituzioni, delle università e delle associazioni. (segue) (Ren)