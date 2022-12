Cultura: domani la chiusura della mostra della mostra sulla street art organizzata dalla Fondazione Valenzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro sarà introdotto per la Fondazione Valenzi dalla presidente Lucia Valenzi e dal segretario generale Alfonso Trapuzzano e vedrà gli interventi del consigliere regionale della Regione Campania Massimiliano Manfredi, del presidente della Municipalità VI del Comune di Napoli Sandro Fucito, del direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università Suor Orsola Benincasa Paola Villani, dell'artista napoletano e pioniere del movimento creativo in Italia Alberto "Polo" Cretara. Modererà l'incontro il direttore di Inward Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, Luca Borriello. L'evento sarà l'occasione anche per visitare nell'ultimo giorno di apertura al pubblico la mostra "48x50 Segnalibri", prodotta da Fondazione Valenzi e da Inward: un inedito dialogo tra due collezioni d'arte: 48 opere di 24 graffiti writers esposte nel 2005 e 50 opere di 25 esponenti della street art e del nuovo muralismo esposte nel 2017. Sugli schermi in sala, il montaggio di video da eventi di graffiti writing (Panico Totale), street art (HIU) e nuovo muralismo (Picturin). (segue) (Ren)