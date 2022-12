Cultura: domani la chiusura della mostra della mostra sulla street art organizzata dalla Fondazione Valenzi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2005 Inward produsse la sua prima esposizione, intitolata "Quarantotto Segnalibri": 24 graffiti writer italiani furono invitati a rielaborare forme, strumenti e senso della propria estetica su due supporti rettangolari, stampati poi in centinaia di esemplari di segnalibri d'artista. Tale esperimento curatoriale procurò l'osservazione della maturità del graffiti writing come oggetto poetico, rappresentando inoltre l'esordio nel mondo dell'arte contemporanea per molti degli artisti coinvolti, ora noti a livello internazionale. Nel 2017 la storia si è ripetuta: le produzioni di 25 esponenti italiani di street art e nuovo muralismo sono confluite in "Cinquanta Segnalibri", un panorama multiforme che riflette differenti background e restituisce la ricchezza dei diversi stili tipici dell'ancora più attuale e ampia creatività urbana italiana. Oggi, per la prima volta a dialogo, si sperimenta l'incontro di queste forme visive, protagoniste oramai non più solo dello spazio pubblico ma anche di più dimensioni extra-urbane. (Ren)