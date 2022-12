Cultura: Mic, successo per l’ultima “Domenica al museo” del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima “Domenica al Museo” del 2022 si chiude con un successo. L’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali, conferma la tendenza in aumento del numero di visitatori anche in questo appuntamento di dicembre, nonostante il maltempo che ha colpito molte regioni italiane nel fine settimana. Il Parco archeologico del Colosseo supera le 16.000 visite; seguono il parco archeologico di Pompei (circa 9.800), la Galleria degli Uffizi (oltre 8.000), il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo (più di 7.000). Ottimo risultato anche per Castel Sant’Elmo (Napoli) e la Reggia di Caserta, con oltre 6.000 presenze. Il Palazzo Reale di Napoli, la Galleria dell’Accademia di Firenze, Palazzo Pitti, i Musei Reali di Torino, il Giardino di Boboli, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e le Gallerie Nazionali di Arte antica di Roma registrano più di 5.000 visitatori. Si segnalano, inoltre, per l’affluenza in tutta Italia, anche Villa d’Este e Villa Adriana, il Museo Nazionale di Villa Giulia (Roma), i Musei del Bargello (Firenze), la Certosa di San Martino (Napoli), il Parco di Velia e Paestum (Sa), il Museo Nazionale archeologico di Reggio Calabria, le Gallerie Estensi (Ferrara), la Galleria Nazionale delle Marche (Urbino), la Galleria Nazionale dell’Umbria (Perugia), il Palazzo Reale di Genova, le Gallerie dell’Accademia di Venezia e Villa Pisani a Stra (Ve). A questi dati si aggiungono i 24.803 visitatori del ViVe di Roma, l’istituto autonomo creato nel 2019 e operativo dal 2020, che accorpa il Monumento del Vittoriano e il Museo di Palazzo Venezia. (segue) (Rin)