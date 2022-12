Pnrr: Fedriga, è nato escludendo Regioni, rischio è che sistema vada in corto circuito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr “è nato escludendo le Regioni, ora si rischia che il sistema vada in corto circuito sulle opere. Il rischio è che il Pnrr non dia le stesse risposte a tutti i cittadini”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. “Le riforme sono state fatte, ora si devono fare le opere previste dal Pnrr. Noi come Regioni possiamo dare una mano, l'alleanza tra istituzioni è fondamentale”, ha aggiunto. (Rin)