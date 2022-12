Cultura: domani la chiusura della mostra della mostra sulla street art organizzata dalla Fondazione Valenzi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici – ha affermato Lucia Valenzi – come Fondazione Valenzi di ritornare ad accendere i riflettori sul movimento culturale della creatività urbana. E' un ritorno nella Fondazione dopo più di 10 anni quando Inward ha arricchito la nostra attività espositiva nel 2010 con le mostre di Richard "Seen" Mirando e di Rae Martini e la performance "Collasso" realizzata con tanti artisti napoletani, quando questa forma artistica per così dire iniziava a svilupparsi anche lontano dai muri". "Graffiti writing, street art e nuovo muralismo stanno vivendo soprattutto negli ultimi anni una stagione d'importante apprezzamento anche istituzionale e popolare – ha aggiunto Luca Borriello, direttore Inward – che si accompagna al loro valore culturale e artistico già consolidato da decenni presso esperti e studiosi. Rientrare a Napoli con questa doppia collezione rappresenta l'occasione per mostrare scorci ed evoluzioni dei fenomeni e degli artisti italiani". (segue) (Ren)