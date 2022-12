Napoli: de Magistris (Up), città senza guida. Casse piene di soldi, ma servizi zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli è senza guida al timone, ma meno male che i napoletani la strada in questi ultimi anni l'hanno ritrovata: cultura, turismo, partecipazione, identità, orgoglio", lo ha affermato Luigi de Magistris. "Napoli ha lottato senza soldi e contro i palazzi del potere, con testa, anima e cuore. Poi è venuto Manfredi, l'uomo dei palazzi, accompagnato da borse piene di soldi di Draghi: il patto per Napoli, soldi, norme, un percorso senza ostacoli. Ma nulla si vede per la manifesta incapacità amministrativa e politica di una giunta che considera la politica non come missione ma come potere per il potere", ha aggiunto l'ex sindaco di Napoli. "Fonti qualificate di Palazzo San Giacomo raccontano di casse comunali piene di soldi, ma i vertici politici del comune sono stati bravi solo a triplicarsi stipendi senza migliorare i servizi. Si parla di milioni di euro stanziati per Natale e Capodanno, quando la povera gente si 'puzza di fame'. Negli anni passati con pochi denari si organizzavano con professionalità eventi di livello nazionale ed internazionale", ha continuato de Magistris. "Una città insicura e fuori controllo, nonostante in giunta un ex Procuratore della Repubblica ed un ex Questore. Ma salotti buoni e poteri della città sono indulgenti, al massimo qualche piccola punzecchiatura. Durante la nostra amministrazione fummo indagati addirittura per le buche, poco dopo che ci eravamo insediati, nonostante ben si sapeva che eravamo senza soldi, ma tanto fango ci fu buttato addosso. Ora guai a disturbare il manovratore, il sistema non va controllato. Si lavora anzi per confondere controllori e controllati", ha incalzato il portavoce di Unione Popolare. (segue) (Ren)