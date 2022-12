Napoli: de Magistris (Up), città senza guida. Casse piene di soldi, ma servizi zero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Palazzo San Giacomo e in città metropolitana si narra che attraversano corridoi ed uffici squali ed avvoltoi della prima e seconda repubblica che per dieci anni avevamo tenuti lontani e che sono a pancia vuota da troppo tempo. Hanno fame. Ma il Sindaco non c'è, è attento solo alle relazioni di potere, non si rende conto che Napoli ha bisogno di 'toccare' per strada il primo cittadino, poi non legge le mail, nemmeno quelle che riguardano la vita delle persone. Peggiore restaurazione non poteva esserci, un uomo, con il ruolo di commissario governativo, che ha avuto il compito di togliere l'anima e la passione ad una città che l'aveva appena riscoperta. Tutti zitti e buoni però, perché c'è assai denaro ed una torta grande che può saziare davvero tanti", ha concluso Luigi de Magistris. (Ren)