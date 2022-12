Cinema: al via la prima edizione dell'International Sport Film Festival a Castellammare di Stabia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 dicembre alle 20 al Complesso Stabia Hall sarà la volta della serata evento durante la quale verrà proiettato il lungometraggio "Due con - La storia dei fratelli Abbagnale". Saranno in sala i registi Gianluca De Martino e Felice V.Bagnato, oltre i campioni olimpici Carmine e Giuseppe Abbagnale e Peppeniello Di Capua (per partecipare è necessario richiedere accredito a info@internationalsportff.com). Nel corso della serata sarà consegnato il "Premio Banca Stabiese", riconoscimento assegnato per la divulgazione dei sani valori legati allo sport sul territorio. (segue) (Ren)