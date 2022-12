Cultura: alla Diocesi di Aversa la presentazione del libro di Mimmo Muolo sulla leggenda del Quarto Magio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaticanista e vicecapo della redazione romana del quotidiano Avvenire, Mimmo Muolo ha seguito i pontificati di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e di Francesco. Al suo attivo si contano diverse pubblicazioni, tra le quali: "Generazione Gmg. La storia della Giornata mondiale della Gioventù" (2011); "Le feste scippate. Riscoprire il senso cristiano delle festività" (2012); "Il Papa del coraggio. Un profilo di Benedetto XVI" (2017); "L'enciclica dei gesti di Papa Francesco" (2017). Inoltre, egli è anche autore di drammi teatrali, come "Bene comune" e "Il Papa e il Poeta: percorso nella poesia di Giovanni Paolo II". Ultima fatica editoriale in ordine di tempo, "Per un'altra strada" ha ottenuto due importanti riconoscimenti: la vittoria al Premio Vitruvio per la narrativa e la Targa speciale della giuria al Premio Stresa. (Ren)