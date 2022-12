Sud: De Luca, cosa aspetta il governo a sbloccare i 20 miliardi del fondo sviluppo e coesione?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Venti miliardi di euro di fondi sviluppo e coesione sono bloccati perché non viene formalizzato il riparto. Alla Campania spetterebbero 5 miliardi e mezzo. Sono mesi che il governo precedente e quello attuale non decidono. Mi permetto di domandare al presidente Meloni: che cosa sta aspettando?". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta facebook del venerdì. "La verità è che stanno aspettando di verificare se possono rubacchiare un altro po' di soldi al sud Italia per spalmarli sul resto del paese", ha denunciato il governatore. (Ren)