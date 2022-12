Sociale: Banco alimentare, con caro vita +5 per cento richieste e -8 per cento eccedenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia sono cresciute del 5 per cento le richieste di pacchi alimentari ma sono diminuite dell'8 per cento le eccedenze e del 30 per cento le donazioni economiche. È l'effetto del caro vita sulle attività caritative delineato dal presidente del Banco alimentare, Giovanni Bruno, che intervistato da “Agenzia Nova” spiega: “Nei primi nove mesi dell’anno abbiamo stimato 85 mila persone in più che si sono rivolte alle associazioni, passando da un milione 670 mila a un milione 750 mila circa: un aumento di circa il 5 per cento”. Nonostante l’anno scorso ci sia stata crescita economica, le richieste non sono diminuite, e quest’anno sono tornate ad aumentare". Per capire le ragioni di questo incremento bisogna ragionare sui numeri della povertà relativa. "In Italia ci sono 5 milioni 600 mila persone in povertà assoluta, certificate nel 2021 - racconta Bruno -. A queste si aggiungono 8 milioni e 800 mila in povertà relativa". (segue) (Rer)