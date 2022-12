Covid: in Italia 227.440 casi in 7 giorni, positività al 17,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi sette giorni in Italia si registrano 227.440 casi di positività al Covid, in calo rispetto ai 229.122 della settimana scorsa. È quanto emerge dal bollettino settimanale del ministero della Salute. In aumento invece i decessi, 635 rispetto ai 580 nella settimana precedente, ovvero il 9,5 per cento in più. I tamponi processati sono stati 1.324.969, +3,8 per cento rispetto ai sette giorni precedenti, con un tasso di positività in calo pari a 17,2 per cento rispetto allo 17,9 per cento della scorsa settimana(Rin)