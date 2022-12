Legge Bilancio: Conte, contro di essa è battaglia per dare voce a chi è disperato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è solo battaglia contro legge di bilancio. È una battaglia politica permanente. È una battaglia pacifica per dare rappresentanza politica a gente disperata affinché non si affidi a gesti violenti. C'è il M5s, nessuno rimarrà indietro o escluso". Così il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, in visita a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, presso l'associazione Onlus "Figli in famiglia" (Ren)