Ischia: partito il piano di evacuazione da Casamicciola e dalle zone rosse

- E' partito a Casamicciola e in tutte le aree rosse dell'isola d'Ischia il 'Piano speditivo di Protezione civile'. Il dispositivo prevede l'allontanamento temporaneo di oltre mille persone dalle aree interessate dalla frana del 26 novembre. Il piano, che durerà fino alle 16 di domani, è scattato in concomitanza con l'inizio dell'allerta gialla. E' previsto un servizio di navette per consentire il trasferimento dei cittadini presso le strutture ricettive disponibili. Le forze dell'ordine assicureranno il servizio anti-sciacallaggio. (Ren)