Legge Bilancio: Province, servono misure per mettere in sicurezza i bilanci

- "Il disegno di Legge di Bilancio contiene poche e parziali misure a favore delle Province. I 50 milioni di contributo straordinario contro il caro bollette per il 2023 basteranno appena per il primo trimestre: serve un impegno di governo e al Parlamento a procedere con un costante monitoraggio di questa spesa, così da prevedere l’ulteriore finanziamento che si renderà necessario". Lo ha detto il rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca in audizione alla Commissione Bilancio della Camera sulla manovra economica 2023. "Quello che però manca totalmente - ha proseguito Menesini - sono interventi strutturali per mettere in sicurezza i bilanci delle Province. La situazione di parte corrente delle Province è di assoluta criticità. Il gap tra le entrate proprie delle Province il loro fabbisogno standard e il contributo alla finanza pubblica, come certificato dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard ammonta ad 842 milioni di euro. Le entrate tributarie - ha spiegato - continuano a crollare e nel 2022 registreremo un calo di almeno 221 milioni rispetto al 2021, andamento che si consolida a fine esercizio 2022. Questo vuol dire che non saremo in grado di assicurare i servizi essenziali e che non avremo l’equilibrio finanziario necessario per procedere con il Piano di investimenti per l' edilizia scolastica delle scuole superiori e per la viabilità delle strade e dei ponti di competenza delle Province". (segue) (Rin)