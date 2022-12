Ischia: Legnini, il piano di evacuazione ha funzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'operazione nel suo complesso è riuscita. Il piano di allontanamento dalle abitazioni, ha funzionato". Lo ha affermato Giovanni Legnini, commissario per l'alluvione a Ischia. "Abbiamo avuto la necessità di anticipare il provvedimento della dottoressa Calcaterra - ha spiegato - in seguito alla allerta meteo gialla a partire dalle 12 di ieri. Si erano creati i presupposti di necessità, urgenza e dovere di adottare i provvedimenti". "L'anticipazione delle operazioni di tre ore - ha aggiunto - ha consentito di completare un lavoro molto difficile: è stata approvata e delimitata in via definitiva la zona rossa, definito il piano speditivo per l'allontanamento, concluso l'accordo con federalbeghi per l'accoglienza delle persone. Inoltre la protezione civile regionale ha predisposto mezzi, pullmini, punti raccolta e centri di smistamento".