- Nell'ambito dell'unità di crisi per Ischia "abbiamo attivato il Centro per la Protezione civile dell'Università di Firenze per il monitoraggio del fronte delle frane sull'Isola. Il team, con la strumentazione tecnica, sarà operativo a partire da lunedì 5 dicembre". Lo rende noto il dipartimento delle Protezione civile su Twitter. (Rin)