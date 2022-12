Decarbonizzazione: lunedì alle 16 convegno on line promosso dalla Fondazione Luigi Gaeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà lunedì 5 dicembre 2022, alle ore 16, l'evento on line organizzato dalla Fondazione Luigi Gaeta- Centro Studi Carlo Levi sul tema "La funzione del suolo nel processo di decarbonizzazione", nell’ambito della XIII edizione del progetto “La Giornata della Questione Meridionale”, finanziato dalla Regione Campania nel programma di Promozione Culturale ex articolo 11 del decreto dirigenziale n. 649 del 6 settembre 2022, in partnership con comune di Buccino, Svimez, Fondazione Carlo Levi di Roma, Unpli comitato provinciale di Salerno, G.A.L. “Sentieri del buon vivere”, Comunità Montana Tanagro, Alto e Medio Sele. Dopo i saluti della presidente della Fondazione Luigi Gaeta, Rosaria Gaeta, sono previste le relazioni di Francesca Leder, docente di Urbanistica presso l’Università di Ferrara, su “dissesto idrogeologico e cambiamenti climatici” e di Erasmo Venosi, presidente del comitato scientifico della Fondazione Luigi Gaeta, su "processo di decarbonizzazione e sue ripercussioni economiche". La visione del convegno è disponibile sui link https://www.facebook.com/FondazioneLuigiGaetaCentroStudiCarloLevi e www.fondazioneluigigaeta.com (Ren)